CALCIOMERCATO MILAN BRUNO FERNANDES SPORTING - Il nome di Bruno Fernandes agita il mercato europeo. Il 24enne estroso centrocampista sta disputando una stagione incredibile con la maglia dello Sporting Clube de Portugal e sono tanti i club che si sono messi sulle sue tracce in vista della prossima stagione. In Italia, Milan e Juventus sono accostate con insistenza al calciatore, mentre anche Paris Saint-Germain e Manchester United gli hanno messo gli addosso. I 28 gol realizzati, oltre ai 15 assist, nelle 47 presenze fin qui accumulate, fanno di Bruno Fernandes uno dei calciatori più ambiti. CLICCANDO QUI potrai essere costantemente aggiornato su tutte le ultime mosse di mercato.

Come raccontato nei giorni scorsi, il calciatore può partire per una cifra decisamente inferiore rispetto ai 100 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto, valido fino al 2023. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , lo Sporting sta lavorando alacremente per far innalzare il prezzo di vendita del cartellino dell'ex Udinese e Sampdoria. Il club portoghese sta discutendo con l'entourage del giocatore per rinnovare l'accordo e arrivare ad incassare, almeno, 50 milioni di euro dalla sua eventuale cessione. E il Milan, nel frattempo, ha già avviato i primi contatti esplorativi: il centrocampo è il reparto che subirà maggiori variazioni, vista le sicure partenze di(in scadenza di contratto), oltre all'evoluzione della situazione che riguarda il riscatto die le voci sul futuro di