Juventus, delusione Champions: Bernardeschi manda segnali

JUVENTUS BERNARDESCHI / Amarezza e delusione in casa Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions League. Tanti sono i commenti proventi dall'ambiente bianconero dopo la sconfitta di ieri contro l'Ajax. Federico Bernardeschi, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato il suo pensiero: "Ci sono giorni come questo, giorni che ci fanno essere tristi, inca**ati e delusi...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

giorni che vorresti finissero subito, ma che invece dureranno come qualsiasi altro giorno meraviglioso, perché è proprio da questi giorni che si impara, ci si rialza e si programmano obiettivi futuri da conquistare - esordisce il talento italiano - Non è una sconfitta, non è una delusione che può fermare il grande sogno, l’obbiettivo comune, il grande successo che arriverà. Perché è da giorni come questi che si raggiunge l’obiettivo. Passo dopo passo, vittoria dopo vittoria, sconfitta dopo sconfitta, tutti assieme #finoallafine. “Tutto andrà bene alla fine, se non va bene non è la fine“. John Lennon".