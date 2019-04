Torino, Cairo sbotta con Cruciani: bagarre in diretta

TORINO CAIRO CRUCIANI / Urbano Cairo contrario alle direzioni arbitrali nei match del suo Torino. Il presidente, intervenuto negli studi di 'Tiki-Taka', ha avuto un aspro diverbio con il giornalista Cruciani, anche lui ospite in studio. Parlando degli episodi controversi nel match col Cagliari, Cairo ha esordito in modo netto: "Volevo dire a Cruciani, ma cosa significa se si era o meno sullo zero a zero? Se un rigore c'è, c'è. Se non c'è, non c'è - ha spiegato il patron granata - Cruciani, ti voglio dare della capra. Non capisci niente di calcio, sei una capra. Capra, capra. Non capisci niente, parla di altro".

Imminente la risposta del giornalista e conduttore radiofonico: "Su questo piano, dove è andato il presidente Cairo, non voglio andare perché non me ne frega un ca**o di replicare". Sovrapponendo la sua voce, Cairo ha rincarato la dose: "Fai anche di peggio, tutte le sere. Fai una trasmissione che non ti si può sentire". Così, alzando il suo tono, Cruciani ha preso nuovamente parola: "Stiamo parlando di una opinione legittima. Io sono stato calmo fino adesso, ma lei non si può permettere, su un'opinione legittima, di gettare mer*a su di me e su quello che faccio. Lei non si deve permettere perché io ho detto solo un'opinione. Non si deve permettere. Può essere anche il presidente della Repubblica, io me ne fot*o. Me ne fot*o. Lei non si deve permettere di gettare mer*a su una persona che esprime un'opinione".