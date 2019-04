ROMA UDINESE MARCANO / Al termine di Roma-Udinese, Ivan Marcano ha parlato in zona mista.

Queste le dichiarazioni del difensore dopo la vittoria dei giallorossi : "A livello individuale mi aspettavo di meglio dalla mia stagione, all'inizio è stato complicato, ma le cose stanno migliorando e ora sta a me ripagare la fiducia che ha avuto in me il club l'anno scorso. Differenze tra Di Francesco e Ranieri? Sono due grandi allenatori, Di Francesco non ha contato molto su di me, ma un calciatore deve guardare in primis a se stesso. Con Ranieri sto avendo delle occasioni in più. Spero che confidi ancora in me e che le cose vadano meglio"