JUVENTUS RONALDO CHAMPIONS / Ultimo appuntamento di Calciomercato.it con la redazione di AS: oggi incontriamo Tomás Roncero, famoso caporedattore del quotidiano spagnolo, legatissimo al Real Madrid. L'approdo alla Juventus di Cristiano Ronaldo lo ha ferito, ma imprevedibilmente reso anche un po'... bianconero.

Tomás, innanzitutto... Quanto ti manca Cristiano?



"Tanto... Cristiano è unico, è il miglior calciatore che abbia mai visto su un terreno di gioco. Mio padre dice che Di Stefano era più completo, ma Ronaldo ci ha dato tanto in questi nove anni, e ora mi piace vederlo nella Juve. Non immaginavo di riuscire a provare tanto affetto per i bianconeri, visto che sono così rivali del Real Madrid, ma riconosco che con lui li vedo con occhi diversi. Com’è successo nella sfida con l’Atletico...".



Ti aspettavi la sua tripletta?

"Sì. Durante il Chiringuito mi chiesero un pronostico e io dissi che sarebbe arrivata una ‘remontada’ con tripletta di CR7. Lui adora queste sfide, gli danno motivazioni... Oltretutto, da ex madridista per lui l’Atletico è un rivale speciale e aveva voglia di eliminarlo.

Non mi ha sorpreso, Cristiano è capace di questo e tanto altro".

"Juve, City, Liverpool e Barcellona: sono quattro squadre fortissime che possono vincerla. Ovviamente, spero che non sia il Barça a spuntarla: se dovesse esserci una finale tra azulgrana e Juve, e la Vecchia Signora dovesse vincere con Cristiano sugli scudi, correrei fino a Torino per abbracciarmelo. Sarebbe il massimo. Loro hanno già perso troppe finali: sette su nove, è incredibile, una maledizione... Sono abituato al Real Madrid, che se gioca una finale è per vincerla, dev’essere dura. Vedremo".



Credi che durante la prossima estate possa esserci qualche nuova operazione tra blancos e Vecchia Signora? Si è parlato di Isco e Marcelo...

"Hai fatto due nomi che potrebbero essere protagonisti sul mercato, ma nel caso in cui Isco dovesse andar via mi dispiacerebbe. Marcelo a maggio compie 31 anni, in forma è il miglior terzino sinistro al mondo, ma a Madrid ha già vinto tutto, non mi sorprenderebbe un suo addio. So, inoltre, che ha un grande rapporto di amicizia con Cristiano, che prova a convincerlo costantemente a seguirlo a Torino ed è logico, è bello avere un amico al tuo fianco sul lavoro. Isco è un’altra possibilità, ma spero che Zidane riesca a recuperarlo per la causa madridista".

