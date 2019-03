CALCIOMERCATO JUVENTUS KANTE REAL MADRID ZIDANE / Nei giorni scorsi si è parlato anche del sogno N'Golo Kantè per quanto riguarda il centrocampo della Juventus. Il motorino del centrocampo del Chelsea è stato però spesso anche accostato al Real Madrid, lì dove è tornato in panchina il connazionale Zinedine Zidane.

Proprio in relazione al ritorno del tecnico transalpino si era ipotizzato un possibile futuro indell'ex Leicester che però ai microfoni di 'M6' ha preso una posizione chiara e netta: "Oggi io sono ancora un giocatore dei Blues e quello che viene detto sul mio futuro non mi interessa. Se mi chiamasse Zidane non sarebbe una cosa importante: io infatti sono concentrato solo sul mio club". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul