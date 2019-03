CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Il Real Madrid fissa il prezzo del cartellino di James Rodriguez, fantasista attualmente in prestito al Bayern Monaco seguito anche dalla Juventus.

Secondo quanto riportato da 'ABC', la dirigenza dei 'Blancos' sembra decisa a mettere sul mercato il colombiano in caso di mancato riscatto in estate da parte del club bavarese. Per restare sempre aggiornato con tutte le news di mercato e non solo CLICCA QUI

La richiesta degli spagnoli sarebbe di 70 milioni di euro, con il Bayern che potrebbe invece riscattare il giocatore per 45 milioni. La Juventus è dunque avvertita.

