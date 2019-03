PSG NEYMAR / Squalifica possibile per Neymar: l'attaccante brasiliano è finito sotto inchiesta per le critiche all'arbitro dopo PSG-Manchester United. La Uefa ha aperto, infatti, un procedimento disciplinare contro il calciatore per i suoi commenti al termine del ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il procedimento riguarda una possibile infrazione dell'articolo 15 del regolamento disciplinare Uefa ("atti offensivi/molestanti contro l'arbitro"): come spiegato dall' avvocato Di Cintio a Calciomercato.it in merito al caso Ronaldo , proprio l'articolo 15 prevede come sanzione minima una squalifica. Eventualmente Neymar sconterà lo stop nella prossima stagione.

L'inchiesta riguarda i post su Instagram di Neymar nel quale il brasiliano aveva duramente attaccato l'operato dei direttori di gara parlando di "vergogna" e di "quattro persone che non capiscono di calcio".

