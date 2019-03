CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Domani potrebbe essere il giorno giusto per rivedere in gruppo Mauro Icardi. Nelle settimane scorse, si sono succeduti gli incontri tra tutte le parti in causa per cercare di arrivare ad una tregua. Che pare vicina.

Dunque, giovedì l'ex capitano dovrebbe tornare a disposizone dell'allenatore dell', Luciano. Occhi puntati sul 'Suning Training Center' di Appiano Gentile per scoprire se davvero il bomber argentino si lascerà alle spalle il problema al ginocchio e le polemiche seguite al cambio di fascia e alle dichiarazioni della moglie-agente,