CALCIOMERCATO MILAN BRAHIMI / Due nuovi attaccanti esterni in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan ha gettato le prime basi del prossimo calciomercato individuando nelle corsie d'attacco il reparto in cui intervenire con più urgenza con due innesti di spessore per alzare il livello della squadra. Il nome più caldo resta quello di Saint-Maximin del Nizza, sfumato a gennaio ma costantemente monitorato dagli osservatori rossoneri che lo stanno seguendo spesso, con profili come Deulofeu e Everton del Gremio tra le principali alternative.

Servirà però anche un secondo nome per cautelarsi in vista di una probabile partenza di Suso e gli scout milanisti sono già in azione. Per tutte le altre news di mercato CLICCA QUI

Arriva dal Portogallo, infatti, l'indiscrezione secondo cui un emissario del club milanista avrebbe assistito domenica alla partita tra Feirense e Porto raccogliendo in particolare informazioni su Yacine Brahimi, classe '90 in scadenza di contratto. Per età è ai limiti della linea imposta da Gazidis, ma le qualità sono indiscutibili e l'ingaggio a parametro zero (andrebbero pagate solamente le commissioni) permetterebbe di liberare fondi importanti per intervenire in altri reparti come il centrocampo, dove oltre al riscatto di Bakayoko (38 milioni di euro, si tratta col Chelsea) servirà un vice-Biglia. Su Brahimi, in ogni caso, nelle scorse settimane è stata segnalata anche l'Inter, ma l'insidia maggiore sembra essere rappresentata dalla Premier League.

