Real Madrid, l'11 galactico che Perez vuol regalare a Zidane

CALCIOMERCATO REAL MADRID PEREZ ZIDANE - Florentino Perez ha scelto di affidarsi di nuovo a Zinedine Zidane per riportare il Real Madrid sul tetto del mondo dopo una stagione disastrosa. Il presidente dei blancos ha intenzionato di mettere a segno dei grandi colpi in estate per ricostruire una formazione galactica.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A tal proposito il tabloid britannico 'The Sun' ha stilato un undici straordinario per completare il quale servirerebbe acquistare ben 7 top player a giugno. Un sogno irrealizzabile che prevedein porta, la conferma di Carvajal, Varane,e Reguilon in difesa, gli acquisti di, Kante e Eriksen a centrocampo e soprattuto quelli di, Mbappe, Hazard in attacco.