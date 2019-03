ROMA EMPOLI PASQUAL / Il capitano dell’Empoli, Manuel Pasqual, ha commentato la sconfitta contro la Roma in zona mista: “Il risultato è bugiardo. La squadra ha messo in campo determinazione e ha creato grossi problemi alla Roma. Peccato perché siamo usciti con zero punti. L’idea della ripresa era quella di ribaltare la gara.

Non ci siamo riusciti: un po’ per sfortuna e un po’ per altri motivi. La Roma ha avuto il pallino del gioco ma non ha creato grossi problemi. Peccato per le palle inattive che ci hanno portato in svantaggio. Nella ripresa li abbiamo fatti allungare un po’ di più. Peccato per il gol alla fine. La prossima gara contro il Frosinone sarà importante. Per noi sono tutte finali. Dobbiamo arrivare alla salvezza”.

Dall'inviato Simone Ducci.

