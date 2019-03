CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO / La Juventus potrebbe approfittare della rivoluzione Real per rinforzare la propria rosa: non è un segreto che tra i calciatori blancos ci sono alcuni obiettivi dei bianconeri. Tra questi spicca sicuramente Marcelo da ormai un anno nel mirino della dirigenza juventina.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il brasiliano è destinato a laciare Madrid a fine stagione e la Juventus è al lavoro sul suo acquisto: come si legge su 'La Stampa' ci sarebbe già un accordo tra il club piemontese e Marcelo: un'intesa per un contratto di quattro anni con ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Un acquisto che potrebbe essere avallato sia dache da, nel caso in cui ci sia un avvicendamento sulla panchina bianconera. Da definire però l'accordo con il Real Madrid, società con la quale la Juventus potrebbe trattare anche altri calciatori, come Isco.