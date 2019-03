ROMA RANIERI MODULO FORMAZIONE / Claudio Ranieri potrebbe tornare sulla panchina della Roma otto anni dopo il suo addio. Fresco di esonero dal Fulham, stando alle ultime indiscrezioni il tecnico testaccino è passato in pole per l'immediato post Di Francesco, a fortissimo rischio esonero dopo l'uscita dalla Champions.

'Tinkerman', ovvero l'aggiustatore, soprannome affibiatogli in Inghilterra, non è un integralista di un modulo ma come prima possa tattica potrebbe passare a una sorta di, blindando la squadra che in questa stagione ha subito troppi gol, 54 in tutto.

Ecco una possibile Roma col 4-4-1, con Zaniolo alle spalle di Dzeko e il doppio terzino sulla corsia destra.

(4-4-1-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Karsdorp, De Rossi (o Nzonzi), Cristante (o Pellegrini), El Shaarawy; Zaniolo (o Perotti); Dzeko.

Non è da escludere, però, anche una Roma sempre con il 4-4-1 ma con maggiore forza offensiva che necessiterebbe tuttavia di un elevato spirito di sacrificio.

(4-4-1-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Perotti, De Rossi (o Nzonzi), Cristante (o Pellegrini), Zaniolo; El Shaarawy (o Under), Dzeko.

Ranieri potrebbe pure optare per una sorta di 4-2-3-1, impiegato anche da Di Francesco, con Pellegrini dietro a Dzeko e una mediana molto muscolare composta da De Rossi, se in condizione, e Nzonzi.

(4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy (o Perotti); Dzeko.

