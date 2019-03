CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Mancano 6 giorni alla cruciale sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, dove la Juventus dovrà ribaltare il pesante 2-0 del 'Wanda Metropolitano'. In mezzo l'anticipo di campionato contro l'Udinese in programma venerdì sera, che passa inevitabilmente in secondo piano visto anche il +16 in classifica sul Napoli.

Ma a tenere banco alla Continassa è anche il futuro di Massimiliano, che dopo cinque stagioni potrebbe salutare a giugno la 'Vecchia Signora'.

Stando al quotidiano 'Libero' l'allenatore e il presidente Agnelli non sarebbero più in sintonia, con la rottura che sarebbe insanabile tra le parti. La spaccatura sarebbe nata da un incontro tra Allegri e l'ex Ad Marotta, che avrebbe individuato nel mister livornese come un potenziale candidato a guidare l'Inter per la prossima stagione al posto di Spalletti. Il contatto tra Allegri e Marotta, avvenuto la scorsa settimana, avrebbe fatto infuriare la società ed in particolare Agnelli, con il numero un bianconero deciso a cambiare pagina ed ad affidarsi ad un nuovo allenatore per il futuro.

