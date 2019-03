CALCIOMERCATO INTER ICARDI SPALLETTI / La settimana della verità per Mauro Icardi potrebbe essere quella che inizia domani: le 2-3 settimane di fisioterapie sono in scadenza e per l'ex capitano dell'Inter potrebbe essere giunto il momento di rientrare in gruppo e rimettersi a disposizione di Spalletti. Accadrà davvero? Difficile stabilirlo ma sicuramente i prossimi giorni dal punto di vista del campo saranno importanti: prima della trasferta di Francoforte è previsto un nuovo punto sulle condizioni del giocatore e, riferisce la 'Gazzetta Sportiva', Spalletti si confronterà, insieme al dottor Volpi, con l'argentino.

Sarà a quel punto che si capirà se Icardi è pronto per rientrare in gruppo oppure no: dal punto di vista della società i progressi al ginocchio sono stati importanti, toccherà apire se l'ex capitano farà un passo verso la riappacificazione (seppur temporanea).

Quel che certo, infatti, è che campo e futuro viaggiano su ddue binari separati: l'Inter ha bisogno in questo momento di un attaccante che possa guidare la squadra verso la qualificazione in Champions, non più certa dopo gli ultimi deludenti risultati. Serve qualcuno che possa far tirare il fiato a Lautaro Martinez e Spalletti ha la necessità di un attaccante che gli garantisca più soluzioni offensive. Oltre a Icardi, presto dovrebbe rientrare a disposizione Keita.

Sul fronte futuro, invece, la frattura è forse insanabile - e la lettera di giovedì non ha certo rasserenato gli animi - ma l'Inter presenterà comunque (in settimana?) l'offerta di rinnovo a Icardi con ingaggio da 7 milioni più bonus. E intanto stasera sono attese le nuove dichiarazioni di Wanda Nara: di riappacificazione o rottura definitiva?

