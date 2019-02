CALCIOMERCATO INTER CASO ICARDI NAPOLI JUVE CLAUSOLA RINNOVO CONTRATTO - Wanda Nara è volata a Dubai con i figli, nessun contatto è, dunque, previsto nei prossimi giorni per discutere con la dirigenza dell'Inter della questione Mauro Icardi. Dopo il cambio di capitano, con la fascia passata dall'argentino a Samir Handanovic, il bomber non è stato più a disposizione dell'allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti. Icardi continua con le sue terapie per un problema al ginocchio, ma non si placano le polemiche: domenica scorsa, la moglie-agente ha rincarato la dose durante 'Tiki Taka' e, nel frattempo, continuano a circolare voci incontrollate riguardanti una possibile operazione (che farebbe chiudere in anticipo la stagione a 'Maurito') e il futuro. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, caso Icardi: clasuola, Napoli, Juve e operazione

Ieri si è parlato di una 'mossa a sorpresa' da parte dell'amministratore delegato Beppesul fronte contrattuale, con l'abbassamento della clausola rescissoria (valida per l'estero, dall'1 al 15 luglio di ogni sessione di mercato) da 110 a 80 milioni di euro per agevolare l'uscita di Icardi a giugno.

Una possibilità della quale, al momento e secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non si è mai parlato. Il segnale è dato anche dalla partenza di Wanda Nara per Dubai. La situazione resta tesa, la richiesta di restituzione della fascia è stata fatta, ma non verrà accolta dal club di Suning. E Icardi resta ancora fermo ai box, anche se non ci sono riscontri sulla la possibilità di un'operazione. Per quanto riguarda il futuro, oltre alle schermaglie tra il direttore dell'area sportiva della Juventus, Paratici, e Marotta, si è parlato di un ritorno di fiamma del Napoli, che già si interessò al 25enne di Rosario nell'anno dell'addio di Higuain. Una voce ritornata di moda, ma non attuale, vista la situazione che vive attualmente Icardi all'Inter. Dunque, tutto resta in ballo, con le parti che dovranno cercare un punto d'incontro per arrivare alla conclusione della stagione. Mentre, allo stato attuale, appare difficile ipotizzare un futuro all'Inter per Mauro Icardi. Ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo, per cui l'attenzione resta alta.

