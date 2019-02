CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / In attesa del decisivo match del 12 marzo contro l'Atletico in Champions, la Juventus prepara lo scontro diretto in casa del Napoli che potrebbe lanciare i bianconeri verso l'ottavo scudetto consecutivo. In tutto questo il Ds Paratici non perde ovviamente di vista il mercato e gli obiettivi per la prossima estate, tra cui figura in primis Federico Chiesa.

Tra Tonali e Zaniolo - anche loro nei radar del capo area sport bianconero - il talento che più stuzzica la dirigenza della Continassa è il gioiello della, promosso capitano dei viola nelle ultime settimane per il ko di Pezzella.

Chiesa viene ritenuto già pronto per il grande salto in una big come la Juve, con la famiglia Della Valle che per non è disposta a fare sconti valutando non meno di 70 milioni di euro il cartellino del classe '97, seguito con attenzione anche da Inter, Napoli, Manchester United e PSG. L'offensiva per Chiesa viste le richieste della Fiorentina potrebbe essere legata ad un sacrificio nel reparto offensivo, con Douglas Costa che sarebbe l'indiziato numero uno a salutare in estate i campioni d'Italia, soprattutto se non riuscirà a dare una scossa alla sua stagione. Il brasiliano, non è un mistero, piace soprattutto in Premier con il Manchester United (senza dimenticare anche i cugini del City) che potrebbe presto rifarsi sotto dopo i tentativi dei mesi scorsi.

