CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO / E' stato accostato alla Juventus e in generale a tutte le più grandi squadre d'Europa, il no del Borussia Dortmund alla sua cessione non è bastato per porre fine alle voce: Jadon Sancho continua ad essere il desiderio di molti club. Secondo quanto riferisce il 'Mirror' il giovane attaccante inglese è l'obiettivo principale del Manchester United per la prossima stagione.

In caso di qualificazione in Champions, i 'Red Devils' daranno l'assalto al 18enne in estate e sono pronti a fare follie per convincere la società tedesca a cederlo. Si parla di una possibile proposta da oltre cento milioni di euro per strappare Sancho ale alle concorrenti.

Il giovane talento inglese è uno dei protagonisti della stagione dei gialloro, attualmente primi in Bundesliga: sette i gol in stagione con prestazioni che sono valse anche la chiamata in Nazionale maggiore.

