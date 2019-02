ROMA ZANIOLO LE IENE / E' sicuramente l'uomo del momento non solo a Roma ma in tutta Europa: Nicolò Zaniolo, con la doppietta siglata nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un talento pronto a lasciare il segno nella storia del calcio. I tifosi giallorossi se lo coccolano, l'ex Inter ha dichiarato più volte di stare bene nella capitale.

C'è chi lo paragona a, ma Zaniolo non ci pensa minimamente. ''Io il nuovo Totti? Nono, assolutamente'', ha dichiarato il giovane centrocampista diin un'intervista rilasciata a 'Le Iene' che andrà in onda domani sera domenica 17 febbraio in prima serata su Italia 1. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco un'anticipazione dell'intervista realizzata daNicolò De Vitiis al nuovo 'Re di Roma':

Iena: Ti senti di essere il nuovo Totti?

Zaniolo: No, no assolutamente.

Iena: Ma rimarrai anche tu per sempre alla Roma?

Zaniolo: Il mio obiettivo è questo.

Iena: Ti piacerebbe essere una bandiera? Come erano un tempo Totti e Del Piero?

Zaniolo: È un sogno, ci proverò.

Nel corso dell'intervista c'è anche spazio per mamma Francesca: mentre il figlio fa parlare di sè per i suoi gol, lady Zaniolo ha stregato con le sue forme milioni di tifosi a suon di curve e selfie. Lei sogna il Grande Fratello, ma Zaniolo, dopo aver chiesto di limitare gli scatti pubblicati sui social, ha chiuso le porte a questa idea: “Basta mamma, hai 42 anni!”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui