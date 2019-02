ZURIGO NAPOLI HAMSIK / L'addio di Hamsik è ormai cosa fatta.

Il centrocampista riceve il saluto da, pronto per: "Non è facile dimenticare il capitano, è stato un esempio per tutti nello spogliatoio, io ed i compagni gli auguriamo il meglio - afferma ai microfoni di 'Sky Sport' - Il mio problema non erama altro, io cerco di allenarmi bene. Cosa mi piace di lui? La visione di gioco, l'intelligenza e la tranquillità in campo"

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE - "E' una competizione importante, uno dei nostro obiettivi. Sarà una gara difficile, siamo fuori casa e loro sono una buona squadra".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui