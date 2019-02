Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>LAZIO SIVIGLIA SCONTRI / Nuovo grave episodio di violenza alla vigilia di. Prima della sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma domani alle ore 18.55, si è scatenata una maxi rissa nel centro ditra due gruppi di tifosi. Gli scontri sono avvenuti nel rione Monti, nel cuore della capitale. Tre le persone accoltellate, tra cui una in gravi condizioni che è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto è già intervenuta la polizia locale.