ICARDI FASCIA CAPITANO / Ore 12:34: attraverso un tweet l'Inter annuncia ufficialmente che Mauro Icardi non sarà più il capitano della squadra. Una decisione sconvolgente, in grado di cogliere di sorpresa - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - pure il bomber argentino e la moglie agente Wanda Nara, protagonista della nota telenovela sul rinnovo del contratto.

Icardi, via la fascia: Inter vs Wanda

L'attaccante nerazzurro ha saputo della novità al termine della seduta odierna: in linea con la nuova linea societaria (no spifferi e anticipazioni) l'ad Marotta aveva infatti deciso di non avvertirlo ieri, dopo il vertice con. Un summit, appunto, ricco di contenuti e decisioni: dall'alleanza anti-Wanda all'ufficialità del nuovo capitano, il portiere

La seconda notizia di giornata è la mancata convocazione del calciatore per la trasferta di Vienna. E spetterà proprio oggi al tecnico toscano l'onere di argomentare le varie decisioni condivise con la società, per dare un messaggio anche a Wanda Nara. Le continue dichiarazioni della procuratrice non sono infatti piaciute alla dirigenza interista e, soprattutto, a Marotta che dal suo arrivo ha cambiato le regole interne.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui