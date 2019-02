Calciomercato Milan, affare Saint-Maximin: le ultime sull'esterno

CALCIOMERCATO MILAN SAINT MAXIMIN / Resta Allan Saint-Maximin il nome caldo per l'esterno in casa Milan. Nell'ultima sessione di calciomercato i rossoneri hanno provato a portare in Italia il calciatore del Nizza ma senza successo.

A mettersi di traverso è stato Vieira che avrebbe addirittura minacciato le dimissioni in caso di cessione. Come raccontato nei giorni scorsi ilè intenzionato a riprovarci in estate peranzi...- come fatto con Paquetà - vorrebbero bruciare la concorrenza, provando a chiudere l'affare il prima possibile. Già nei prossimi giorni è previsto un avvicinamento tra le parti: il Corriere dello Sport parla di un incontro in programma tra Leonardo e i manager del Nizza nel mese di febbraio.