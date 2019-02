CALCIOMERCATO INTER ATLETICO GODIN / Diego Godin e l'Inter: un matrimonio pronto a concretizzarsi a giugno. Il giocatore uruguayano è ormai in pugno ai nerazzurri e l'Atletico Madrid sembra essersi rassegnato all'addio dell'esperto difensore. Ecco allora che i 'Colchoneros' valutano diverse ipotesi per sostituire il giocatore.

Oltre a loro però, ecco emergere una nuova pista, stavolta proveniente dal Sudamerica. Si tratta di Walter Kannemann, difensore centrale argentino in forza al Gremio, cercato in estate dal Cagliari. Potrebbe essere lui l'uomo individuato da Diego Simeone per sostituire Godin. Il 'Cholo' lo conosce molto bene avendolo allenato al San Lorenzo. "Non so nulla. Simeone è stato il mio allenatore in passato, ma per un breve periodo. Al momento penso solo al Gremio" ha commentato il giocatore intervistato da 'TyC Sports'.

