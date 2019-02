CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK KOULIBALY ALLAN / Rivoluzione in vista in casa Napoli. L'imminente cessione di Hamsik sembra solo un preludio ai tanti cambiamenti della prossima estate, quando il presidente De Laurentiis potrebbe cedere di fronte a importanti offerte per i suoi talenti. L'attuale rosa a disposizione di Ancelotti rischia quindi sostanziali cambiamenti. Gli indiziati principali alla cessione restano Kalidou Koulibaly e Allan Marques. Il primo è considerato ormai da tempo tra i migliori difensori al mondo: un eventuale assalto di PSG, Real Madrid, Barcellona o club inglesi (Chelsea e Manchester United su tutte) dovrà produrre un'offerta ben oltre i 100 milioni di euro per catturare l'attenzione degli azzurri. Per il brasiliano, dopo la trattativa sfumata poche settimane fa, potrebbe tornare di moda la pista parigina.

Calciomercato Napoli, da Albiol a Callejon: rischio cessioni

Tuttavia, a rischio addio ci sono anche altri campioni: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Partendo dalla porta, il Napoli dovrà valutare il futuro di Ospina, arrivato la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto: la titolarità acquisita da Meret potrebbe spingere l'esperto portiere verso altri lidi. In difesa, invece, si valuta la posizione del 33enne Albiol, in scadenza di contratto nel 2021 e tentato dal ritorno in Spagna. Così come il poriere colombiano, anche Hysaj, cercato dal Chelsea, ha perso il posto da titolare: il terzino in scadenza nel 2021 non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e ha subito un forte calo nelle prestazioni, fattori che hanno aumentato le possibilità di addio. Se a centrocampo Diawara avrà quattro mesi a disposizione per convincere staff tecnico e società, in attacco si valuta la posizione di due campioni: Callejon e Mertens, entrambi in scadenza nel 2020. I due potrebbero meditare l'addio nel caso in cui dovessero arrivare rinforzi più giovani che li scavalcherebbero nelle gerarchie tecniche.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui