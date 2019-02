Juventus, 'giallo' Dybala: la decisione della società!

JUVENTUS DYBALA ALLEGRI / "Non l'ho visto, non me ne sono accorto. Forse sentiva freddo".

In poche parole, nel post partita di sabato, Massimiliano Allegri ha parlato del 'giallo' Dybala , reo di aver lasciato la panchina al terzo cambio dei bianconeri contro il. Così, alla ripresa degli allenamenti, fissata per domani, è atteso un confronto tra la 'Joya' e il tecnico per un semplice chiarimento: la società, del resto, ha deciso di non multarlo per il gesto compiuto, ma gli spiegherà che episodi del genere saranno da evitare in futuro per non minare la serenità del gruppo.