Calciomercato, UFFICIALE: Giovinco passa all'Al-Hilal

CALCIOMERCATO GIOVINCO TORONTO AL-HILAL / Nuova avventura per Sebastian Giovinco.

L'attaccante 32enne, dopo quattro anni passati in Canada alconditi da grandi numeri (83 reti in 142 presenze complessive), viene acquistato dagli arabi dell'. La comunicazione arriva proprio dal Toronto, che ringrazia il giocatore: "E' il sogno di ogni General Manager - si legge - Sarà difficile trovare un giocatore come lui".