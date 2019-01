CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO/ Yannick Carrasco è tornato ad essere un nome caldissimo per il Milan. L'esterno belga, attualmente al Dalian Yifang, stando a quanto riportato dal 'Sun', sarebbe vicinissimo ai rossoneri.

L'accelerata nella trattativa sarebbe arrivata nel pomeriggio, con il club cinese disposto al prestito per 6 mesi con un'opzione per il riscatto pari a 40 milioni di euro. Per le ultime notizie sul calciomercato della Serie A---> clicca qui!

Secondo il giornale inglese, il Milan avrebbe beffato la concorrenza di Arsenal e Manchester United, entrambi i club interessati a Carrasco, soprattutto i Gunners dopo le parole di interessamento di Emery nei confronti dell'ex Atletico Madrid.

