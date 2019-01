CALCIOMERCATO NAPOLI FORNALS / Pablo Fornals potrebbe a breve rimpinguare la già folta colonia spagnola del Napoli, unendosi ad Albiol, Callejon e Fabian. Il club azzurro ha comunicato sia al Villarreal che all'agente del calciatore l’interesse nei confronti del classe ‘96, che sembra perfetto per il 4-4-2 di Ancelotti: Fornals è un ‘tuttocampista’, capace di giocare esterno su entrambe le fasce e si disimpegna benissimo anche come seconda punta.

Ieri vi abbiamo anticipato che l'arrivo di Fornals potrebbe essere connesso alla partenza di Allan: ovviamente, i due giocatori hanno ruoli completamente diversi, ma l’eventuale arrivo dello spagnolo 'sposterebbe' Fabian, che gli cederebbe la fascia sinistra e comincerebbe a giocare stabilmente al centro, dove ha mostrato, probabilmente, il suo volto migliore.

A Villarreal, intanto, restano in attesa: il club si è trincerato, almeno pubblicamente, dietro la clausola rescissoria del calciatore (27 milioni che possono diventare 33 al raggiungimento di determinati obiettivi), ma in realtà la possibilità di negoziare esiste.

Il Napoli, almeno per il momento, non si è ancora mosso con un’offerta ufficiale: la dirigenza del Submarino Amarillo sa che i partenopei sono impegnati con la possibile super-cessione di Allan e attendono sviluppi. Se l’addio del brasiliano dovesse concretizzarsi (e le possibilità sono in aumento), l’assalto a Fornals, che ha già dato la sua disponibilità a vestire d’azzurro, sarebbe inevitabile.

