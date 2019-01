Calciomercato Roma, la priorità di Monchi per gennaio

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO ROMA MONCHI GENNAIO - A pochi minuti dal fischio d'inizio di, ha parlato il direttore sportivo giallorosso,, delle mosse in chiave: "Per fortuna, l'infortunio dinon sembra grave - le sue parole a 'Sky' - Stiamo lavorando, sapendo che la disponibilità economica è quella che è, dopo i grandi investimenti fatti l'estate scorsa. E, soprattutto, sapendo anche che migliorare una squadra come la Roma non è facile. Non ci fermeremo e fino al 31 gennaio proveremo a trovare giocatori che possano alzare il livello della squadra".