Calciomercato Milan, la scadenza per Higuain al Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN CHELSEA / Ribaltone all'orizzonte in casa Milan. Come raccontato da Calciomercato.it nella giornata di ieri, la trattativa tra Milan e Genoa per Piatek è entrata nel vivo. Sarà il polacco l'erede di Gonzalo Higuain, che presto potrebbe raggiungere Maurizio Sarri al Chelsea. Questione di giorni, ormai, perché tutto sia compiuto.

Il 'Pipita' si è allenato a Milanello e continuerà a farlo, ma, secondo il 'Corriere dello Sport', in vista della gara con ildi lunedì potrebbe anche rimanere fuori dai convocati. Il fratello Nicolas sarà presto a Londra per definire tutto con i 'Blues', la data possibile indicata per lo sbarco dell'attaccante in Inghilterra potrebbe essere giovedì.