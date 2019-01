Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS CHELSEA HIGUAIN / Ci siamo per il trasferimento diale club inglese hanno infatti raggiunto un accordo di massima per prestito (rinnovabile) con riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi il cartellino del centravanti argentino. Ildarà il via libera non appena concluderà per il suo sostituto: in pole c'è Piatek del Genoa