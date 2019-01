CALCIOMERCATO LAZIO ADEMI / La Lazio ha messo gli occhi su un centrocampista bravo nelle due fasi, magari in previsione di una partenza a gennaio oppure a giugno di Milan Badelj.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, Igliè interessato ad Arijan, mediano di quantità e qualità capitano della, con cui il ds biancoceleste ha già avuto dei contatti. Tornato da poco più di dodici mesi dopo la squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dal campo per circa due anni, il 27enne di Sibenik è un profilo sicuramente di personalità ed esperienza che potrebbe rivelarsi assai utile alla formazione di Simone. Ieri 'Il Messaggero' lo ha accostato alla, quindi non si può escludere un possibileper il suo cartellino valutato intorno ai 5 milioni di euro.