Calciomercato Genoa, assalto Real Madrid per Piatek

CALCIOMERCATO GENOA PIATEK REAL MADRID / La prima metà di stagione di Piatek con la maglia del Genoa è stata memorabile. Il bomber polacco è sulla bocca di tutti ed è cercato da varie big del continente.

Su tutte, secondo l'emittente spagnola 'Cadena Ser', ilsarebbe pronto a presentare un'offerta per il giocatore, accontentando le richieste del Grifone -lo valuta non meno di 50 milioni - già a gennaio. Il Milan, come riportato da Calciomercato.it, starebbe pensando a Piatek in caso di un'eventuale partenza di Higuain