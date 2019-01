CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Niente ritorno in Europa, sarà di nuovo Brasile. Lì dove Gabriel Barbosa è tornato Gabigol.

Fuori dai piani del tecnico Luciano, sfumata l'ipotesi West Ham in Premier League, l'attaccante brasiliano di proprietà dell'è ormai un nuovo calciatore del CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

L'annuncio è arrivato nella notte italiana con un video diffuso su Twitter in cui lo stesso Gabigol posa con la maglia del Flamengo ed annuncia il suo trasferimento ormai concluso. La formula è nuovamente quella del prestito dopo la parentesi che lo ha rilanciato al Santos nel 2018. Secondo 'Globoesporte', però, l'Inter non otterrà alcuna opzione sui giovani gioielli del club brasiliano e anzi dovrà corrispondere al Flamengo il 5% della cifra di un'eventuale cessione in estate (ovvero durante il periodo di prestito al Flamengo) oppure rimborsare i sei mesi di ingaggio qualora dovesse richiamarlo a Milano a giugno. Prima di trasferirsi in prestito al Flamengo fino a dicembre, in ogni caso, Gabigol dovrebbe rinnovare e prolungare il contratto con l'Inter abbassando la quota di ammortamento.

