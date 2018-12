CALCIOMERCATO INTER KEITA POLITANO / Un errore di comunicazione tra il tecnico Luciano Spalletti ed il suo vice lo avevano escluso dalla distinta e, dunque, dalla formazione titolare anti-Empoli. Poi tutto rientra e Keita non solo parte dal primo minuto al 'Castellani', ma regala pure tre punti pesantissimi all'Inter che chiude il girone d'andata ed il 2018 al terzo posto con ben 8 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dal Milan. Per Keita si tratta del quarto gol in maglia nerazzurra, tutti arrivati partendo da titolare: doppietta al Frosinone il 24 novembre, quindi la rete alla Roma nel 2-2 del 2 dicembre e la stoccata vincente di ieri. Un bottino a cui vanno aggiunti pure tre assist (contro Genoa, Frosinone e Napoli) che, numeri alla mano, portano il senegalese in vetta alla classifica dei migliori esterni a disposizione del tecnico nerazzurro. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Da quando è sbarcato a Milano, infatti, Keita ha dovuto ritagliarsi spezzoni di partite mettendo insieme 767' in campo con la media di un gol ogni 192' circa. I concorrenti titolari nel ruolo, invece, vanno peggio.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio per Keita?

Matteo, da una parte, ha collezionato la bellezza di 1760' firmando 2 gol (1 ogni 880') e 4 assist (uno in più di Keita), Ivandall'altra e tornato a segnare col Chievo dopo la lunga astinenza ed in 1724' stagionali è a quota 3 reti (1 ogni 575') e 2 assist (uno meno di Keita).

A fine stagione sia Politano che Keita andranno riscattati, rispettivamente da Sassuolo e Monaco. Per il primo, diventato elemento prezioso e titolare quasi inamovibile, l'acquisto non pare in dubbio (vanno altri 20 milioni complessivi al Sassuolo), mentre per l'ex Lazio fino a pochi giorni fa la permanenza sembrava a rischio, nonostante lo stesso giocatore si sia sempre dichiarato molto innamorato della maglia e desideroso di restare. Per il cartellino serviranno 34 milioni di euro da versare ai monegaschi. Visto il Keita di adesso e le possibilità di un addio di Ivan Perisic in aumento, la dirigenza sta facendo attente valutazioni e negli ultimi giorni è spuntata anche l'ipotesi di uno scambio con Dalbert al Monaco per abbassare la cifra del riscatto di Keita. Di certo, aver trovato un esterno d'attacco con questo feeling col gol non è una scoperta da poco e lasciarlo andare, visti i problemi in zona offensiva, sarebbe un altro rischio 'alla Joao Cancelo' che i nerazzurri vorrebbero evitare.

