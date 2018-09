SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che sottolinea l'importanza dello strumento tecnologico introdotto lo scorso anno per provare a limitare gli errori degli arbitri. Come di consueto, mettiamo a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni prese con la video assistenza. Nella quarta giornata di campionato, in realtà, si è registrato uno stop all'uso della moviola in campo, usata soltanto per richiamare l'attenzione di Chiffi sullo sputo di Douglas Costa a Di Francesco che ha portato all'espulsione del brasiliano della Juventus. Polemiche sul mancato utilizzo del Var in Inter-Parma, con il fallo di mano sulla linea di porta di Dimarco che non è stato sanzionato da Manganiello.

Serie A, quarta giornata: risultati e classifica senza VAR

Mentre sul gol ingiustamente annullato ain Udinese-Torino, lo strumento tecnologico non è potuto intervenire poichéaveva fischiato prima che il pallone entrasse in porta.

Inter-Parma 0-1

Napoli-Fiorentina 1-0

Frosinone-Sampdoria 0-5

Roma-Chievo 2-2

Genoa-Bologna 1-0

Juventus-Sassuolo 2-1

Udinese-Torino 1-1

Empoli-Lazio 0-1

Cagliari-Milan 1-1

Spal-Atalanta stasera

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 12, Napoli 9, Sassuolo 7, Sampdoria* 6, Fiorentina* 6, Spal* 6, Genoa* 6, Lazio 6, Roma 5, Torino 5, Udinese 5, Cagliari 5, Atalanta* 4, Milan* 4, Inter 4, Empoli 4, Parma 4, Bologna 1, Frosinone 1, Chievo -1.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 12, Napoli 9, Cagliari 7, Genoa* 6, Sampdoria* 6, Fiorentina* 6, Spal* 6, Empoli 6, Lazio 6, Sassuolo 6, Torino 6, Parma 6, Atalanta* 4, Inter 4, Milan* 4, Udinese 4, Roma 3, Bologna 1, Frosinone 1, Chievo -2.

*Una partita in meno