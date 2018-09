ROMA LAZIO KOLAROV MARUSIC SERBIA MONTENEGRO / Aleksandar Kolarov scalda gli animi in vista del primo Roma-Lazio della stagione in programma il prossimo 29 settembre. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della sua Serbia, il terzino giallorosso ha attaccato Adam Marusic.

Nonostante sia nato a Belgrado, la capitale della Serbia, il latelare biancoceleste ha infatti scelto la Nazionale montenegrina. Questo il duro commento di Kolarov: "Io ho giocato nella Lazio, poi sono andato in Inghilterra e poi sono tornato a Roma, alla Roma. Perché sono un professionista. Ma in Nazionale non funziona così: come puoi giocare per ilvisto che non sei nato in Montenegro? È triste se ha fatto questa scelta perché magari non pensava di far parte della Serbia, avendo poca fiducia in te stesso". Appuntamento, dunque, al prossimo 29 settembre.