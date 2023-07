DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 11 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative di martedì 11 luglio

Un altro campione è pronto a salutare la Serie A. Ai dettagli la trattativa per l’approdo in Arabia Saudita di Milinkovic-Savic: oltre 40 milioni di euro alla Lazio e super ingaggio da parte dell’Al-Hilal al centrocampista serbo. Sfuma la pista ‘SMS’ quindi per la Juventus, che valuta altri profili se Pogba dovesse accettare il corteggiamento dei ricchi club sauditi. Intanto i tifosi chiedono a Vlahovic di restare, mentre Giuntoli incontra a cena Allegri per pianificare i prossimi colpi. L’Inter rilancia per il ritorno di Lukaku e nel frattempo accoglie Bisseck dopo aver ufficializzato Thuram e Frattesi.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di martedì 11 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

9.28 – La Juventus deve piazzare anche Arthur sul mercato oltre Zakaria e McKennie: il brasiliano ha diversi sondaggi dalla Premier League, specialmente del Wolverhampton che avrebbe accelerato nelle ultime ore.

9.06 – L’Inter rilancia per Romelu Lukaku: 30 milioni più bonus per avere il via libera del Chelsea. Intanto, oltre ai club sauditi, anche il Paris Saint-Germain entra in corsa per il centravanti belga.

8.35 – La Juventus valuta diversi profili se Pogba dovesse accettare le lusinghe dall’Arabia Saudita: sfumato Milinkovic c’è Koopmeiners in prima fila, tornano d’attualità Kessie e De Paul. Nei radar di Giuntoli anche Kamada e il baby Diarra.

8.02 – Yann Bisseck è sbarcato ieri nel tardo pomeriggio a Linate: sistemati gli ultimi dettagli tra Inter e Aarhus, il giovane difensore tedesco sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto quinquennale. I nerazzurri verseranno 7 milioni per la clausola rescissoria.