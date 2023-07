L’Arabia ricopre d’oro Milinkovic-Savic: le cifre dell’affare | CM.IT

Al centrocampista serbo una proposta faraonica presentata dall’Al-Hilal nelle scorse ore

Dopo Marcelo Brozovic e Sandro Tonali, il campionato italiano è vicino a salutare un altro tra i centrocampisti più forti delle ultime stagioni. Siamo alle battute finali della telenovela legata al futuro di Sergej Milinkovic-Savic, vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

Il forte calciatore della Lazio, entrato nell’ultimo anno di contratto con i biancocelesti, ha deciso di non accettare l’ultima proposta formulata per il rinnovo da parte del club del presidente Claudio Lotito. Nonostante nell’ultimo periodo sia stato accostato soprattutto a Milan e Juventus, ad avere la meglio a questo punto sarà invece l’Al-Hilal. Come raccontato in mattinata, nelle scorse ore la trattativa tra i due club ha subito un’improvvisa accelerazione che dovrebbe portare al trasferimento nel giro di un paio di giorni.

Stando agli ultimi aggiornamenti raccolti dalla redazione di Calciomercato.it, gli ultimi contatti tra le società hanno prodotto un accordo sulle cifre dell’affare: alla Lazio andranno tra i 42/43 milioni di euro per la cessione di Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda invece i dettagli dell’intesa con il calciatore, il gigante serbo ha dato la sua disponibilità di massima ad accettare un contratto faraonico da circa 25 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic ad un passo dall’Al-Hilal

L’addio di Milinkovic-Savic, inutile nasconderlo, sarà un durissimo colpo per il campionato italiano, vicino a perdere uno dei calciatori in assoluto più determinanti.

Accostato nelle ultime stagioni alla Juventus, Milinkovic-Savic di recente aveva risvegliato anche l’interesse da parte del Milan, senza dimenticare l’Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi che per anni lo ha sognato. I nerazzurri, però, proprio in mezzo al campo hanno ufficialmente chiuso il colpo Davide Frattesi nella scorsa settimana per rimpiazzare l’addio di Marcelo Brozovic.

Il club rossonero, invece, dopo aver incassato oltre 70 milioni dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ha deciso di puntare su Loftus-Cheek dal Chelsea. Un centrocampista con caratteristiche fisiche piuttosto simili a quelle del serbo, ma con una valutazione di mercato decisamente inferiore e dunque più accessibile per gli standard fissati dal Milan.