La Juventus ha già il dopo Vlahovic: chiesto il bomber

La Juventus prepara già le mosse per il dopo Vlahovic: i bianconeri si interessano ad un bomber, parte la richiesta

Nel mercato della Juventus, molto passerà, inevitabilmente, dal futuro di Dusan Vlahovic. Al momento, regna l’incertezza su quello che sarà il destino del serbo. Se ai bianconeri dovessero essere recapitate offerte congrue, prossime agli 80 milioni, la cessione diventerebbe uno scenario concreto.

Non è detto comunque che il centravanti lasci Torino. Ma il club non vuole naturalmente farsi trovare impreparato e valuta già le alternative, nel caso in cui avvenisse effettivamente la partenza del numero 9. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus avrebbe sondato il terreno con il West Ham per Scamacca, avanzando una richiesta di informazioni. Una ipotesi che torna di attualità per i piemontesi, quella dell’ex Sassuolo. Di Scamacca alla Juventus avevamo parlato su Tv Play ai primi di giugno. Ma come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, Scamacca ha dato la sua parola alla Roma e attende che i giallorossi trovino la quadra con i londinesi.