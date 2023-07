Morata-Scamacca, che intreccio: ora lo spagnolo si riduce l’ingaggio | CM.IT

Dalla Roma al Milan, le ultime di mercato capitolo bomber: Morata e Scamacca obiettivo di entrambi i club, ecco qual è la situazione

Scamacca continua ad aspettare la Roma con la consapevolezza che, come appreso da Calciomercato.it, già in settimana sono attesi nuovi contatti con il West Ham per provare a trovare l’intesa sulla formula.

Il nodo è sempre il riscatto: i giallorossi vogliono il diritto, mentre gli inglesi l’obbligo e quindi la garanzia che il giocatore non torni indietro, dopo l’esborso importante di un anno fa. L’attaccante romano ha dato la sua parola ai giallorossi ed al momento non ascolta altre proposte: vuole riscattarsi e rientrare in Italia, per indossare anche la maglia di un grande club della Serie A.

Tiago Pinto poi lo stima e crede molto nelle potenzialità del ragazzo, che reputa uno da 18-20 gol a stagione.

Diverso il discorso per Morata: lo spagnolo è uno storico pallino di Mourinho, che vorrebbe ricomporre la coppia con Dybala. La novità è che l’ex Juve sarebbe disposto – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – a ridursi lo stipendio, attualmente tra gli 8 e i 9 milioni di euro, per lasciare l’Atletico Madrid.

La cifra del cartellino resta in ogni caso quello già spiegata, ovvero 12 milioni e non sui 20 come circolato in passato.

Anche il Milan su Morata, ma deve uscire un attaccante. Tiago Pinto preferisce Scamacca

Il Milan si conferma quindi molto interessato, ma per l’affondo finale va venduto uno degli attaccanti (come Rebic e Origi) della rosa per liberare un po’ di spazio.

Anche la Roma ha bisogno di realizzare un’uscita e di alleggerire il monte ingaggi. Ma non si tratta solo di una questione economica: Tiago Pinto, infatti, preferisce ad oggi un attaccante con caratteristiche diverse, come appunto Gianluca Scamacca.