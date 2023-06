Vlahovic-Allegri, uno esclude l’altro: l’annuncio ribalta tutto

Il campionato della Juventus si è chiuso con una vittoria e tantissimi dubbi per quanto riguarda il prossimo futuro della squadra. Il parere di Dario Pellegrini

La stagione complicata della Juventus si è chiusa ieri con la vittoria esterna contro l’Udinese in virtù di un gol di Federico Chiesa, possibile uomo mercato della prossima estate.

I prossimi mesi saranno infatti incerti e ricchi di situazioni aperte dalle parti della Continassa: dal futuro di Allegri a quello di Vlahovic e dello stesso Chiesa. A tal proposito il giornalista Dario Pellegrini, intervenuto a Calciomercato.it su TvPlay, ha affermato: “Se la Juve cambia allenatore, Vlahovic ha alte probabilità di restare. Con Allegri la sua permanenza è impossibile”.

In merito al destino di Chiesa invece: “Per la Juventus Chiesa è considerato incedibile. Il suo “poi vediamo” riguarda più il clima di incertezza. Sono state fraintese le sue parole di ieri, l’incertezza è tanta ed è palese”.

Calciomercato Juventus, da Vlahovic a Chiesa passando per Scamacca: le parole di Pellegrini

La Juventus, al netto di quella che sarà la formazione dell’organico dovrà prima di tutto trovare solidità in società tra dirigenza ed allenatore: “La Juventus sta mantenendo i contatti con alternative low cost. Non potrà spendere più di 2.5 milioni a stagione. La società è debole o non preparata a gestire l’area sportiva”. Pellegrini ha quindi portato l’esempio di Giuntoli, in merito al quale sta “trattando Elkann in prima persona”.

Poi il giornalista è tornato sul futuro di Vlahovic, e non solo: “La Juventus ha dalla sua un contratto lungo e vorrà far valere il peso del giocatore a bilancio. Non è un investimento ammortizzato, è una situazione complicata. La Juve potrebbe valutare la cessione di altri profili come Chiesa perché ha un costo al bilancio inferiore. Sarebbe più vendibile perché la società ha quasi completamente ammortizzato il suo investimento”. Ancora sul serbo ha parlato della differenza di investimento eventuale tra lui e Kolo Muani per il Bayern.

Infine il collega si è anche soffermato su alcune ipotesi offensive per la Juve: “Un nome come quello di Hojlund sarebbe interessante, ma l’Atalanta chiede tanto. Quello di Scamacca potrebbe essere un nome adatto alle esigenze della società. La Juventus dovrà ridimensionare i costi”.