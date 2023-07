Dai sondaggi rossoneri alla Premier: la Juve ha fretta

La missione principale di Cristiano Giuntoli resta quella di piazzare alcuni esuberi per dare lo sprint al calciomercato in entrata

Ufficializzato a inizio mese come nuovo dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli vuole regalare nuovi innesti a Massimiliano Allegri, ma una delle priorità in casa bianconera resta quella di trovare una sistemazione ai calciatori che non rientrano nel progetto tecnico-tattico del mister livornese.

Un compito non facile da assolvere, soprattutto per quanto riguarda i giocatori rientrati dal prestito con un ingaggio pesante. Tra questi, c’è anche Arthur. Dopo la sfortunata parentesi al Liverpool, il centrocampista brasiliano ha ricevuto anche di recente dei sondaggi da parte del Flamengo e del Gremio. I rossoneri carioca e il club gaucho non possono tuttavia competere con le squadre europee per lo stipendio.

Calciomercato Juventus, conferme dalla Premier per Arthur

Ecco perché la destinazione maggiormente credibile resta la Premier League. Ormai da settimane, il suo agente Federico Pastorello sta studiando diverse soluzioni in Inghilterra.

La squadra che si è mossa i maniera più concreta negli ultimi giorni è il Wolverhampton, ma un primo sondaggio informale è stato fatto anche da altri club, compreso il Nottingham Forest, che sta cercando di vendere Remo Freuler. Più datati sono invece i contatti con il Brighton, riportati dalla stampa brasiliana a metà giugno.