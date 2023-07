Juventus, apre al ritorno: “Ci stiamo lavorando”

Juventus, l’agente apre al possibile ritorno e rivela: “Ci stiamo lavorando, ma è ancora presto”

Tra gli esuberi di casa Juventus c’è anche il brasiliano Arthur. Arrivato in bianconero dal Barcellona nello scambio che ha portato in Catalogna Miralem Pjanic, il centrocampista verdeoro è ormai un esubero in casa juventina.

Arthur è tornato a Torino dopo l’esperienza in prestito (estremamente deludente e avara di presenze) al Liverpool, ma il suo agente Federico Pastorello è in cerca per lui di una nuova destinazione. Il giocatore non rientra infatti nei piani di Allegri e per lui si parla ancora di Premier League e lo stesso Pastorello ha aperto le porte ad una destinazione inglese.

🗣️ #Pastorello sul futuro di #Arthur, in uscita dalla #Juventus: “Stiamo lavorando per il ritorno in Premier. Lui tornerebbe volentieri ma purtroppo è ancora presto” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/oqD2KSz3eD — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 6, 2023

Intercettato all’uscita della sede dell’Inter, dove si è recato per discutere i dettagli del rinnovo di de Vrij, l’agente ha parlato anche di Arthur: “Stiamo lavorando con la Juve per il ritorno in Premier. Lui tornerebbe volentieri ma purtroppo è ancora presto”.