Inter, Pastorello annuncia de Vrij e apre a Pereyra | VIDEO CM.IT

Inter, l’annuncio di Federico Pastorello è chiaro: de Vrij resterà a Milano, ma potrebbe non essere l’unico suo assistito a vestire nerazzurro

Dopo i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu, l’Inter è pronta ad annunciare anche la firma di Stefan de Vrij. Conferme arrivano direttamente dall’agente del giocatore, Federico Pastorello.

Intercettato dai cronisti presenti all’esterno della sede nerazzurra, Pastorello ha confermato come de Vrij sarà ancora un componente della rosa nerazzurra a disposizione di Simone Inzaghi. “Sono stato qui per gli ultimissimi dettagli. A breve verrà fatto l’annuncio, è quasi tutto a posto”.

L’agente poi ha parlato anche di altri possibili nomi legati alla compagine meneghina. Su tutti il ‘Tucu’ Roberto Pereyra, svincolato dopo l’esperienza all’Udinese: “È un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto, è una delle opzioni. Bisognerà vedere nei prossimi giorni e cosa deciderà di fare l’Inter”. Su Meret come post-Onana: “Non ne abbiamo mai parlato, anche perché Onana è ancora lì con loro. Penso che dipenderà da una sua eventuale partenza”. Infine su Malang Sarr, difensore francese del Chelsea, la scorsa stagione in prestito al Monaco: “Non è un’opzione, l’Inter cerca un braccetto di destra”.