Milan, filtra ottimismo per Reijnders: la mossa per chiudere | CM.IT

Dopo aver virtualmente chiuso la trattativa per Pulisic, l’attenzione del Milan è rivolta al centrocampo: possibile rilancio per un obiettivo

È atteso per domani Christian Pulisic, nuovo rinforzo per l’attacco del Milan di Stefano Pioli. Ora si lavora al prossimo colpo per cercare di accontentare Stefano Pioli: la palla passa al centrocampo.

Com’è ormai noto da tempo, l’obiettivo principale per il centrocampo del Milan è Tijjani Reijnders, classe ’98 olandese di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il club rossonero da settimane è sulle tracce del giocatore che per la prima volta potrebbe lasciare la Bundesliga all’età di quasi 25 anni.

Finora, però, non è stato raggiunto l’accordo tra i due club. Max Huiberts, direttore tecnico dell’AZ Alkmaar, ha confermato di aver rifiutato la prima offerta arrivata da Milano per Reijnders, aggiungendo che “se faranno una nuova offerta possiamo ancora negoziare”. Cosa vuol dire? Che la trattativa è ancora aperta e che potrebbe andare in porto mettendo sul piatto 25 milioni di euro. Difficile che il Milan arrivi a quella cifra, ma le società potrebbero venirsi incontro e trovare un accordo.

Calciomercato Milan: pronto il rilancio per Reijnders

Da casa Milan filtra ottimismo in merito alla possibilità di condurre in proto la trattativa, ma servirà formulare una nuova proposta per portare Tijjani Reijnders in rossonero. La distanza si è notevolmente ridotta, ma il Milan dovrà muoversi concretamente formalizzando una nuova offerta stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it

Finora, infatti, il Milan non ha superato la prima offerta da 19 milioni di euro. La distanza con la richiesta da 25 milioni di euro dell’Az Alkmaar potrebbe essere colmata inserendo nell’affare qualche bonus, arrivando così all’accordo per portare alla corte di Stefano Pioli il giocatore ex Pec Zwolle che nella scorsa stagione ha giocato 54 partite tra campionato e coppe, chiudendo con un bottino personale di 7 gol e 12 assist.