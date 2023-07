Milan in pressing su Reijnders: la trattativa vede il traguardo | CM.IT

Il centrocampista olandese è sempre più vicino al club rossonero: non manca molto all’intesa totale. Il punto della situazione

Abbandonata definitivamente la pista Davide Frattesi, ormai ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter, come scritto su Calciomercato.it, il Milan sta concentrando tutti i propri sforzi su Tijjani Reijnders.

Il centrocampista olandese, per il quale il Diavolo ha avviato una trattativa ufficiale, è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dei rossoneri. La trattativa corre spedita, con contatti continui tra i due club. Il Milan ha voglia di chiudere e la fumata bianca non è mai stata così vicina: come appreso da Calciomercato.it, la distanza tra le parti è davvero minima (2 milioni di euro) e non è da escludere, dunque, che la risposta all’ultima offerta del Milan, possa essere positiva da parte dell’Az Alkmaar. Reijnders ha già detto sì ai rossoneri e non aspetta altro di volare a Milano per sottoporsi alle visite mediche prima di mettere nero su bianco. Serve ancora un piccolo sforzo, ma il traguardo mai come adesso è ad un passo.