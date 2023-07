Milan, Tonali è già dimenticato: pronti 19 milioni

Il Milan sembra aver già trovato il sostituto di Tonali passato al Newcastle; i rossoneri sono pronti a spendere diciannove milioni

Il Milan, dopo le difficoltà della scorsa stagione, vuole essere grande protagonista nel prossimo campionato; l’obiettivo dei rossoneri è quello di lottare, fino alla fine, per lo scudetto e non uscire dalla corsa già nel mese di febbraio. Sul mercato servono diversi rinforzi; Pioli ha bisogno di vari innesti in diverse zone del campo e la cessione di Tonali non ha sicuramente aiutato. Il centrocampista, nella giornata di oggi, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle; cessione pesante dal punto di vista tecnico e della leadership del giocatore ma molto remunerativa a livello economico.

Con la cessione di Tonali, il Milan è pronto a fare mercato per rinforzare al meglio la rosa a diposizione di Pioli. L’arrivo di Loftus-Cheek non può bastare in un centrocampo che dovrà fare a meno anche di Bennacer, infortunatosi nella semifinale di andata di Champions League. In mezzo al campo, dunque, i rossoneri hanno bisogno di un altro innesto che possa dare al tecnico diverse alternative da utilizzare nel corso della stagione.

Diversi i profili seguiti dalla società rossonera; si era parlato anche di Frattesi ma il Milan ha deciso di virare su un profilo diverso dal centrocampista azzurro. Stiamo parlando di Reijnders, centrocampista in forza all’AZ Alkmaar che può cambiare maglia in questa sessione di mercato e andare a rinforzare la squadra di Pioli.

Milan, trattativa per Reijnders: pronti 19 milioni

Può essere Reijnders, dunque, il nuovo centrocampista a disposizione di Pioli; il Milan, infatti, ha avviato la trattativa con l’AZ Alkmaar. Il classe 1998 ha un contratto fino al 2027 ma, in questa sessione estiva di mercato, potrebbe lasciare il club olandese per iniziare una nuova avventura. Il passaggio dall’Eredivisie alla Serie A non è semplice ma il giocatore ha le potenzialità per imporsi, nel migliore dei modi, nel massimo campionato italiano.

Da un punto di vista tattico può essere impiegato sia come centrocampista centrale sia come trequartista; una duttilità tattica fondamentale per una squadra che può decidere di giocare sia con il 4-3-3 sia con il 4-2-3-1. Andando ad affrontare il discorso economico, invece, il Milan è disposto a mettere sul piatto diciannove milioni di euro; una cifra importante che testimonia quanto i rossoneri puntino su un ragazzo che può diventare il nuovo faro del centrocampo di Pioli. Centrocampista diverso da Tonali che, però, ha le possibilità per essere determinante nella rosa rossonera.